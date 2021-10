Laschet spielt auf Zeit: Ein Rückzug auf Raten

Doch an eine klassische Rücktrittserklärung schien er nicht zu denken. Laschet sprach von der Aufarbeitung des Wahlergebnisses und einer personellen Neuaufstellung der CDU – vom Vorsitzenden über Präsidium bis zum Bundesvorstand, die man „zügig anpacken“ wolle. Die CDU solle „mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen, ob in der Regierung oder in der Opposition“.

Bis zuletzt hatte er sich an die vage Hoffnung Kanzleramt geklammert – mit einem Bündnis aus Grünen und FDP. Obwohl sich diese am Mittwoch für Sondierungen mit der SPD ausgesprochen haben, signalisierte er weiterhin Gesprächsbereitschaft. Kurze Zeit später stellte sich sein Rivale um die Kanzlerkandidatur, CSU-Chef Markus Söder, in München vor die Kameras und erteilte dem eine Absage.