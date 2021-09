"Hier ist viel los": Vorsichtiger Jubel in der SPD-Zentrale

Ein paar Tische weiter sitzt Melanie (50) und ist etwas zuversichtlicher: "Scholz macht’s".

Abwartender Sieger

Es gibt Menschen, die sagen, dass er selbst am meisten daran geglaubt hat. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die SPD belächelt und abgeschrieben wurde. Tatsächlich lag sie über Monate hinweg bei 15 Prozent einbetoniert. Doch anstatt sich Versäumnisse oder Ratschläge via Medien auszurichten – wie das in früheren Wahlkämpfen geschah – übte sich die Partei in Geschlossenheit. Die Jusos, die einst gegen Scholz Stimmung gemacht haben, schwenkten für ihn die Fahnen. Auch die neuen Vorsitzenden hatten sich hinter ihm eingereiht – "sie haben erkannt, dass es keinen Sinn macht, Scholz zu bekämpfen", erzählt eine Genossin am Wahlabend.

Und so stehen die zwei Parteiführer gegen 19 Uhr an der Seite von Olaf Scholz auf der Bühne. "Das ist dein Erfolg", sagt Esken in Richtung des Kanzlerkandidaten. Der 63-Jährige kündigt an, dass er einen Regierungsauftrag sehe, woraufhin Jubel ausbricht, denn Scholz gleichzeitig etwas dämpft. Er weist daraufhin, dass man noch das endgültige Ergebnis abwarten werde, bevor es an die Arbeit gehe – "es wird noch ein langer Wahlabend".