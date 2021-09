Kopf an Kopf - und (k)ein Merkel-Nachfolger

Olaf Scholz hat also seinen Umfragevorsprung mit Hängen und Würgen ins Ziel gerettet und die SPD nach 16 Jahren Unions- und Merkel-Vorherrschaft zur Kanzlerpartei gemacht – oder auch nicht, am Sonntagabend war das ja noch nicht sicher. Denn in dem Kopf-an-Kopf-Rennen stellte auch Armin Laschet trotz des Rekordverlusts seiner Union den Führungsanspruch.

Grundsätzlich: Ein Wechsel, noch dazu von Mitte- zu Mittepartei, wäre in einer Demokratie ja durchaus gesund und normal. Sich trotzig dagegen stemmen, das konnte einst auch schon Gerhard Schröder – vergeblich.