Erdogan sagt nächsten persönlichen Wahlkampfauftritt ab

Umfragen zufolge zeichnet sich bei den Wahlen ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Erdogan und seinem stärksten Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Erdogan betrieb bisher einen intensiven Wahlkampf und absolvierte in der Regel drei Auftritte vor Publikum an einem Tag.

Am gestrigen Donnerstag startete die Stimmabgabe für die gut drei Millionen Auslandstürken, bei denen Erdogan und seine islamisch-konservative AK-Partei traditionell starken Rückhalt haben. In Österreich sind nach Angaben der türkischen Botschaft rund 108.000 Menschen stimmberechtigt. Botschafter Ozan Ceyhun zeigte sich am Donnerstag im APA-Gespräch zuversichtlich, dass diesmal mehr als die Hälfte der in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger ihre Stimme abgeben werden. Bei der Präsidenten- und Parlamentswahl im Juni 2018 hatte die Wahlbeteiligung in Österreich rund 49 Prozent erreicht und lag damit deutlich niedriger als im Mutterland.