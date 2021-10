Erdogan rückt von Ausweisung westlicher Botschafter ab

Botschafter-Rückzieher?

Auf Anfrage des KURIER hieß es, Bundesminister Michael Linhart habe die Ankündigungen im Telefonat mit dem türkischen Amtskollegen thematisiert. Er habe sich extrem besorgt gezeigt, dass ein solcher Schritt auch die diplomatischen Beziehungen der EU mit der Türkei schwer belasten würde. Österreich werde hier in enger Abstimmung mit den anderen EU-Partnern vorgehen und sich, sollte eine Ausweisung der zehn Botschafter tatsächlich erfolgen, auf EU-Ebene über die weitere Vorgehensweise beraten.

Indes twitterte die US-Botschaft in Ankara, dass man sich an Artikel 41 des Wiener Übereinkommens halten werde. Dieser weist Diplomaten unter anderem an, sich nicht in innere Angelegenheiten des Empfangsstaats einzumischen. Mehrere Botschafter teilten den Tweet.