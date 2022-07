Erdoğan fordert Auslieferung von schwedischer Abgeordneten

Am 28. Juni hatte die Türkei ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO aufgegeben, den sie mit einer angeblichen schwedischen und finnischen Unterstützung von "Terrororganisationen" wie der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der syrischen Kurdenmiliz YPG und der Gülen-Bewegung begründet hatte. Als Gegenleistung für die Zustimmung zur Aufnahme in die NATO fordert Ankara nun die Auslieferung mehrerer Menschen, die in der Türkei unter "Terrorverdacht" stehen.

Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson versicherte laut SN, über die Auslieferungen "im Einklang mit den schwedischen Gesetzen und internationalen Konventionen" zu entscheiden. Zahlen und Namen jener, die ausgeliefert werden sollen, sind im von Schweden und Finnland unterzeichneten Memorandum gegenüber der Türkei offenbar nicht zu finden. Dort ist nur von einer schnellen Bearbeitung der türkischen Auslieferungsersuchen die Rede.