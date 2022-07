Was die neuen NATO-Mitglieder können - auch im Vergleich zu Österreich

Anfang April kündigte Helsinki zudem an, seine Militärausgaben in den kommenden vier Jahren um mehr als zwei Milliarden Euro zu erhöhen. Für das Jahr 2022 ist ein Verteidigungsetat von 5,1 Milliarden Euro vorgesehen – das ist beinahe doppelt so viel wie in Österreich. Auch in der Politik ist das Sicherheitsverständnis spürbar: Nahezu jeder Politiker und Unternehmer absolviert wehrpolitische Kurse auf der Universität. Die Politik scheut auch nicht davor zurück, viel Geld ins Militär zu stecken: Für eine Modernisierung der Flotte (1,2 Milliarden Euro) und Luftwaffe (7 bis 10 Milliarden Euro) gab es kürzlich Sonderbudgets. Zum Vergleich: Die umstrittenen Eurofighter kosteten Österreich 1,709 Milliarden Euro.

Besonders ist in Finnland auch die Finanzierung der Armee. Pilotenausbildung, Verpflegung und Reparaturen nehmen andere Behörden – anders als in Europa üblich – dem Verteidigungsministerium ab.

Auch im Zivilschutz gilt Finnland als Musterschüler. So gibt es in Bunkeranlagen der 650.000 Einwohner-Hauptstadt Helsinki Platz für 900.000 Menschen. Die Anlagen werden regelmäßig gewartet, sodass die Bevölkerung im Ernstfall nicht nur Schutz suchen kann, sondern auch Klo und Bad funktionieren.