Nach dem Erdbeben: "Es kommt ist zu wenig Hilfe nach Syrien"

Fast sieben Wochen ist das verheerende Erdbeben in der Osttürkei und Nordwestsyrien mittlerweile her, die Not der Bevölkerung nach wie vor groß – besonders in den betroffenen Regionen in Syrien, wo seit 12 Jahren Krieg herrscht.

Hilfe wird dort erschwert durch die verschiedenen politischen Kräfte vor Ort: Größere und kleinere Teile Syriens werden regiert von Kurden, dem syrischen Regime von Machthaber Baschar al-Assad, Rebellengruppen und der extremistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS. Auch die Sanktionen des Westens erschweren die Arbeit von NGOs. Dazu kommen Vorwürfe, politische Kräfte würden die Hilfe für eigene Interessen missbrauchen.

Der KURIER hat mit dem Notfallhilfekoordinator Julian Erjautz vom SOS Kinderdorf Nothilfe Team in Syrien, der sich gerade in Damaskus befindet gesprochen. SOS Kinderdorf ist seit über 40 Jahren in Syrien vertreten, aktuell vor allem in und um Aleppo.

KURIER: Herr Erjautz, wir erreichen Sie in Damaskus. Was sind gerade Ihre Aufgaben gerade vor Ort?

Julian Erjautz: Wir koordinieren von hier aus unsere Hilfe, überarbeiten die Projektanträge, passen die Budgets an die aktuelle Lage an, evaluieren unsere Arbeit. SOS Kinderdorf ist in Aleppo, Latakia und Damaskus tätig. In Aleppo hatten wir bereits vor einigen Jahren ein großes Notfallprojekt, hatten dort noch ein Büro und haben das jetzt wieder hochgefahren.

Wie geht es der Bevölkerung in Aleppo, rund sieben Wochen nach dem Erdbeben?

Die Menschen sind nach wie vor in temporären Notunterkünften untergebracht, etwa in Schulen. Die Zustände dort sind nicht ideal, vor allem die hygienischen Bedingungen sind schlecht. Es liegt viel Schutt auf den Straßen, viele Gebäude sind eingestürzt. Gerade versuchen die Menschen, zurück in andere Häuser zu ziehen, damit die Schulen wieder geöffnet und die Kinder ihrer Bildung nachgehen können. Es herrscht also gerade viel Bewegung vor Ort.