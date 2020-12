Erdbeben in Kroatien: „Wir sind mit den Nerven am Ende“

Auch in der Altstadt von Zagreb, die in diesem Jahr schon mehrfach durch Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen wurde, stürzte erneut Mauerwerk auf die Straße. Und so wie schon im Frühjahr rannten in der 800.000-Einwohner-Metropole überall Menschen ins Freie. Der Tenor der Leute: „Zu Hause sind wir nicht mehr sicher, weil das Haus jederzeit einstürzen kann, und auf der Straße dürfen wir uns aufgrund des Corona-Lockdowns eigentlich auch nicht aufhalten.“

Solche Klagen hörte man in Zagreb auch im Frühjahr, doch jetzt kommt die Erschöpfung erschwerend hinzu: „Wir sind jetzt schon seit Monaten in einem psychischen Ausnahmezustand“, berichtet eine Zagreber Naturwissenschafterin unmittelbar nach der Reparatur des Telefonnetzes dem KURIER. „Wir sind mit den Nerven am Ende, wir leben hier zwischen der ständig wiederkehrenden Schockstarre und der bangen Frage, ob unsere Häuser kaputtgehen werden.“