Mit dem Rollator nach Kroatien: Adele Neuhauser über neue Serie

Wie halten Sie es mit der eigenen Vergänglichkeit?

Das ist natürlich nicht so lustig. Ich werde zunehmend vorsichtiger, was ich dem Publikum zumuten möchte (lacht). Anlässlich der Dreharbeiten zu „Faltenfrei“ gab es eine Szene in einem Schwimmbad, wo ich im Badeanzug meinen Auftritt habe. Im Urlaub ist einem das ja egal, aber vor laufender Kamera ist das etwas anderes.

Aber Sie waren zuletzt im „Tatort“ oben ohne zu sehen…

Das war mir komischerweise egal. Man zeigt halt nicht unbedingt gerne die problematischeren Stellen seines Körpers.

Für das „Tatort“-Jubiläum haben die Münchner mit den Kollegen aus Dortmund ermittelt. Würde Sie so eine Kollaboration interessieren?

Ja, wir reden schon länger davon, dass wir so etwas gerne einmal machen würden.

Haben Sie da ein Wunschteam, vielleicht die Kollegen aus München?

Ach, es könnten auch die Hamburger sein. Oder die Kollegen aus Berlin. Am liebsten wären mir Dreharbeiten weiter südlich. In Kroatien oder in Italien. Aber dort gibt es ja leider keine Kollegen.

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind ein eingeschworenes Team. Könnte der eine ohne den anderen überhaupt weiterermitteln?

Darüber haben wir schon einmal geredet, um zu sehen, wie der andere das sieht. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir gerne gemeinsam weitermachen möchten; dass der eine ohne den anderen weiterermittelt, wäre sehr komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Am besten wäre es, wenn wir in unserem letzten gemeinsamen Fall mit dem Rollator über eine Bodenbombe spazieren würden (lacht).

Oder einfach in Kroatien in Pension gehen…

Genau. Und dort ermitteln wir dann im Altersheim weiter.