Wieder Erdbeben in Kroatien - Kirche in Zagreb erneut beschädigt

Ein Beben der Stärke 5.2 auf der Richterskala ist am Montag im Zentrum Kroatiens registriert worden. Das Zentrum des Bebens, das sich um 6.28 Uhr ereignete, lag in einer Tiefe von zehn Kilometern unweit der Stadt Petrinja. Der Erdstoß wurde auch im Süden der Steiermark registriert. Im März waren bei einem Erdbeben ähnlicher Stärke zahlreiche Gebäude vor allem in der Hauptstadt Zagreb beschädigt worden. Eine der Kirchen in der Haupstadt, die damals schwer beschädigt wurde, trug auch jetzt laut Berichten kroatischer Medien Schäden davon. Auch über Schäden an einigen Privathäusern wurde berichtet, einige Wohnungen in der Stadt Petrinja sollen unbewohnbar geworden sein. Einige baufällige Wände stürzten ein. Es gab vorerst keine Angaben Verletzten. Das Erdbeben wurde auch in Friaul Julisch Venetien verspürt. Die Feuerwehr wurde mit Anrufen besorgter Bürger bombardiert. Dort wurden allerdings bisher keine Schäden oder Verletzte gemeldet. Stark wurde der Erdstoß in Triest und in der Provinz Udine gespürt.