Englische Polizei löste zu Ostern mehrere illegale Raves auf

In England sind am Osterwochenende mehrere illegale Raves von der Polizei aufgelöst worden. In der Grafschaft Essex hatten sich rund 100 Feiernde versammelt, wie die Polizei mitteilte. Auch in den West Midlands löste die Polizei laut Nachrichtenagentur PA eine größere Veranstaltung in der Nacht auf Ostermontag auf und nahm einige Beteiligte fest.

Einen geplanten Rave im südenglischen Kent verhinderte die Polizei, indem sie vorab Ausrüstung beschlagnahmte und die Veranstalter nach Hause schickte. "Wir möchten, dass Menschen Spaß haben, aber nicht auf Kosten Anderer in der Gesellschaft", sagte ein Sprecher der Polizei in Kent. Unter den aktuellen Corona-Beschränkungen dürfen sich in England maximal sechs Menschen draußen treffen, Großveranstaltungen sind bisher nicht erlaubt. Veranstaltern drohen Strafen von 10.000 Pfund (11.737,78 Euro).