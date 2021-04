Zurück im zweiten Wohnzimmer: England öffnet seine Pubs

„Mein Kumpel hat für einige von uns einen Tisch für den 13. gebucht“, freut sich auch Alex. Aber nicht alle sind so erfolgreich. Denn so manche Pubs sind Medienberichten zufolge schon auf Wochen ausgebucht. Die Nachfrage war mancherorts so groß, dass ein Online-Betrüger laut BBC gefälschte Pub-Buchungen in Südlondon für 15 Pfund verkaufte.

Viele Lokale nehmen bei Reservierung eine Anzahlung an, um Gäste-Ausfälle zu verhindern. Denn der Erfolg der Wiedereröffnung könnte für nicht wenige über das wirtschaftliche Überleben entscheiden. Der Pub-Verband BBPA schätzt den Umsatzverlust im ersten Pandemiejahr auf fast eine Milliarde Liter Bier oder 9,6 Milliarden Euro. Durch Pleiten gingen etwa 2.000 Pubs verloren, sagt Analyst CGA und warnt: „Der Sektor wird geraume Zeit im Überlebensmodus bleiben.“

Keine Sperrstunde

Die mögliche Einführung von Impfpässen macht Betreibern ebenso Kopfschmerzen wie die Nachricht vor dem Wochenende, dass sich alle Besucher ab 16, statt wie im Vorjahr nur eine Person pro Gruppe, beim Eintreffen registrieren müssen.

Dafür hat die Regierung nach viel Kritik im Herbst diesmal keine Sperrstunde verhängt. Und sie hat Regeln gelockert, die es Pubs nun erlauben, ohne viel Bürokratie Zelte und Planen gegen Regen und Sonne aufzustellen und mehr Platz auf Gehsteigen, sogar Parkplätzen zu nutzen. Das soll Tausenden die Öffnung erleichtern – so auch Rebecca, der Chefin des Emperors Head Pub in Stevenage. „Unser Außenbereich auf Rasen vor der Tür wird offen sein, und wir stellen dort auch ein Zelt auf.“

Trotzdem erwartet die BBPA, dass nur etwa 40 Prozent aller englischen Pubs sofort starten werden, weil viele kaum Platz im Freien haben. So sagt etwa ein freundlicher Mann im The Squirrel: „Wir machen erst im Mai auf.“ Rebecca hofft, dass ihr Neustart davor ein Erfolg wird. Statt Reservierungen anzunehmen, rät sie: „Einfach vorbeikommen.“