Empörung über Mordfantasien einer deutschen Linken

Auf einer Strategiekonferenz der deutschen Linken in Kassel spricht eine Linke davon, Reiche zu erschießen und Parteichef Bernd Riexinger reagiert darauf mit einem schlechten Scherz: „Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie für nützliche Arbeit ein.“

Ein Videoausschnitt von dem Treffen verbreitet sich derzeit im Internet und den sozialen Medien. Und die Empörung ist riesig, denn viele Zuhörer lachten über „den Scherz“, für den sich Riexinger entschuldigte: „Der Kommentar der Genossin war unakzeptabel, wenn auch erkennbar ironisch. Meine Reaktion darauf hätte sehr viel unmissverständlicher sein müssen.“

Rücktrittsforderung

CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte deswegen den Rücktritt des Linken-Chefs. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nannte die Haltung der Linken und Riexingers „abscheulich“. Er twitterte: „Deshalb keine Zusammenarbeit mit @dieLinke!“.

Parteikollege Bodo Ramelow, der sich am Mittwoch im Landtag von Thüringen zur Wiederwahl für das Amt des Ministerpräsidenten stellen will, kritisierte den Vorgang scharf: „Wer Menschen erschießen will […], hat mit meinem Wertekanon nichts gemein. So eine Aussage auf einer Konferenz meiner Partei ist inakzeptabel […].“

Die Zweifel an der Seriosität und moralischen Integrität der Linken haben durch den Vorfall jedenfalls neue Nahrung erhalten. Der Schrecken, der sich darüber in der Partei Bahn bricht, spricht Bände.