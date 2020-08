Einsätze gegen Teenager: Deutsche Debatte über Polizeigewalt

In Deutschland sorgen zwei Polizeieinsätze gegen Jugendliche für Debatten. Der eine ereignete sich in der Hamburger Neustadt, der andere in Düsseldorf - und beide wurden auf Handyvideos festgehalten.

In Hamburg rangen sieben oder acht Beamte einen jungen Mann nieder, der vor einer Wand mit „I can't breathe“-Graffitis steht - in Anlehnung an Polizeigewalt in den USA. Eine Passantin filmte den Vorfall mehrere Minuten lang.