Polizeigewalt: „Müssen an uns arbeiten“

Ein Polizist, der so lange am Hals des Afroamerikaners George Floyd kniet, bis dieser erstickt – die Bilder aus den USA haben auch in Österreich Entsetzen ausgelöst. „Der Vorfall in den USA hat uns betroffen gemacht“, sagt Reinhard Schnakl, stellvertretender Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Und er betont: In Österreich sei so etwas nicht möglich.

Doch auch hier wurden Amtshandlungen in den vergangenen Monaten bekannt, die für heftige Kritik sorgten.

Erst vor wenigen Tagen gelangte ein Zwischenfall durch einen Zeugen an die Öffentlichkeit: Ein Polizist soll einem schlafenden Obdachlosen Pfefferspray ins Gesicht geschmiert haben. Zwei Kollegen, die dabei waren, sollen nicht eingeschritten sein.