Einige EU-Staaten wollen Ungarns Ratspräsidentschaft schon boykottieren

Die bereits im Vorfeld umstrittene ungarische EU-Ratspräsidentschaft ist quasi seit ihrem Beginn von Skandalen umschattet. Ungarns Präsident Viktor Orbán sorgte mit Überraschungsbesuchen bei Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Machthaber Xi Jinping bereits in der ersten Woche für große Aufregung in Europa.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) , der Österreich am 22. Juli in Brüssel vertreten dürfte, hat sich gegen einen Boykott des ungarischen EU-Ratsvorsitzes ausgesprochen.

Das Thema wurde darum auch von den EU-Botschaftern bei ihrem wöchentlichen Treffen am Mittwoch thematisiert. Laut Politico habe aber keiner der Botschafter tatsächlich ein Ende der ungarischen Präsidentschaft gefordert. Im Gespräch sind allerdings mögliche Boykotte von informellen Ministerräten in Ungarn.

Orbán habe bei seinen Reisen absichtlich viele Unklarheiten gelassen, ob er die EU oder nur sein eigenes Land vertrete, heißt es in EU-Ratskreisen. Er habe beispielsweise das Logo der EU-Präsidentschaft in seinen Mitteilungen über die Reisen verwendet.

"Der außenpolitische Reise-Aktionismus des ungarischen Regierungschefs war kein guter Start in den EU-Vorsitz, damit hat er weder Europa noch dem Frieden einen Dienst erwiesen", so ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka. "Wir konzentrieren uns jetzt auf eine professionelle Zusammenarbeit mit den Vertretern Ungarns und das erwarten wir auch von ihnen."

Orbans Reisemission geht in der Zwischenzeit weiter: Nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Washington soll er am heutigen Donnerstag in Florida mit Ex-US-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump zusammentreffen.