Einer der letzten Auswege für Russen führt über Helsinki in die EU

Große Verunsicherung

Nach Finnland heimgekehrte Russen beschreiben, dass in Russland derzeit große Verunsicherung herrscht wegen des Kriegs gegen die Ukraine und der scharfen Reaktionen des Westens in Form einer Vielzahl von Sanktionen. "Viele Menschen sind in Panik", sagt Daria, die früher als ursprünglich geplant an ihren Studienort Helsinki zurückgekehrt ist.

"Ich kenne Leute, die zur Zeit verzweifelt versuchen, ins Ausland zu gehen", sagt auch Elena, die in Finnland arbeitet. Sie hatte noch am Donnerstag vor einer Woche, als die Ukraine-Invasion der russischen Armee begann, ihren Heimflug von Moskau nach Finnland umgebucht und kehrte am selben Tag in das skandinavische Land zurück.

Viele ihrer Landsleute fühlten sich in Russland "nicht in Sicherheit", sagt Elena, die ihren Nachnamen lieber nicht nennt. "Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation ab jetzt sehr schwierig wird, und viele Leute können es aus moralischen Gründen nicht ertragen zu bleiben."

Elena hat vorerst alle Brücken zu Russland hinter sich abgebrochen. "Ich habe so bald nicht vor, nach Russland zurückzukehren, das ist sicher", sagt die 37-Jährige. Doch auch wenn die Lage in ihrem Heimatland ausgesprochen schwierig sei, sei es "unmöglich, sie mit den derzeitigen Schrecken in der Ukraine zu vergleichen".