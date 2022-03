Wie das Netz via Tinder und Google Maps Russlands Zensur umgehen will

In den russischen Medien gibt es keine toten Soldaten, keine Bomben. In den Medien wird die Erzählung einer "Befreiung", verbrietet, die Ukrainer seien ein unterdrücktes "Brudervolk", das es zu retten gelte. Foto- und Videomaterial, das Russland als aggressiven Angreifer darstellt, wie wir es in den sozialen Medien sehen, gibt es in Russland nicht.

Das versuchen Aktivisten zu ändern. Und zwar mittels Rezensionen auf Google Maps und Tinder-Profilen: Das Hackerkollektiv Anonymous hat dazu aufgerufen, via Bewertungen von Lokalen, Geschäften und Sehenswürdigkeiten in Russland ungefilterte Informationen zum Krieg in der Ukraine zu verbreiten, um das die russische Bevölkerung aufzurütteln. Google kann von Russland nämlich nicht zensiert werden.