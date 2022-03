Biden in Polen: Ein Signal an die ganze Welt

Und war das Programm bei Besuchen von US-Präsidenten oft mehrere Wochen im Voraus geplant, galt bei Biden Improvisation: Der Besuch in Rzeszow wurde offiziell in der Nacht auf Freitag bekannt gegeben, am Samstagmorgen erfuhr die Öffentlichkeit, dass Biden die aus der Ukraine angereisten Verteidigungsminister Oleksji Resnikow und Außenminister Dmytro Kuleba im Präsidentenpalast zu Konsultationen über US-Hilfe trifft.

Putins nächstes Ziel?

"Ich bat Präsident Biden um eine schnellere Lieferung von Waffen, um unsere Sicherheit zu stärken", gab der polnische Staatspräsident Andrzej Duda bekannt. Die amerikanischen Truppen in Polen und den baltischen Ländern sollen aufgestockt werden, an die Weichsel wurden bereits zwei amerikanische Patriot-Batterien transportiert.