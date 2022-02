Ein Kindersoldat erzählt: "Ich habe Jahre meines Lebens verloren"

Am 12. Februar 2002 trat das Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention zum Verbot der Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikten in Kraft. Dem zufolge gilt die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren als Kriegsverbrechen, Mädchen und Jungen unter 18 Jahren dürfen nicht gegen ihren Willen eingezogen werden oder an Kampfhandlungen teilnehmen. 168 Staaten sind dem Protokoll bis dato beigetreten.

50 Jahre Gefängnis

Das Zusatzprotokoll führt dazu, dass Verantwortliche vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden können. So wurde 2012 etwa der kongolesische Milizenchef Thomas Lubunga vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen der Rekrutierung von Kindersoldaten zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Charles Taylor, der ehemalige Präsident von Liberia, wurde 2012 zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wurde eine Reihe von Kriegsverbrechen zur Last gelegt, darunter die Rekrutierung und der Einsatz von Kindersoldaten.

Gabriel, James und Tom sind mittlerweile keine Kindersoldaten mehr, sie erhalten medizinische, psychologische und soziale Unterstützung von humanitären Organisationen. Gabriel sagte zu UNICEF, sein Traum sei es, einen Job als Elektriker zu finden. James möchte ein Vorbild sein und in einem Krankenhaus arbeiten.

Und Tom? "Ich will endlich zur Schule gehen."