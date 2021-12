Terrorbekämpfung behindert Hilfe der Ärzte ohne Grenzen

Seit Ex-US-Präsident George W. Bush nach den Anschlägen des 11. September 2001 den „Krieg gegen den Terror“ ausrief, so scheint es zumindest, rechtfertigt der Zweck die Mittel: Sicherheitspolitik gilt als oberstes Prinzip. Bestrebungen, Terrorbekämpfung in nationalen Gesetze zu verankern, gibt es zwar seit den 1960er-Jahren, doch während vor 2001 nur 31 von 193 UN-Staaten entsprechende Gesetze verabschiedet hatten, sind es mittlerweile mehr als 140.

Das Problem dabei: Anti-Terror-Gesetze hebeln das internationale humanitäre Völkerrecht aus. Menschen wird das Recht auf Hilfe abgesprochen, humanitäre Arbeit wird erschwert: Helfende würden als Unterstützer terroristischer Organisationen angesehen und erfuhren Bedrohung, Gewalt und Unterdrückung, heißt es in einem aktuellen Bericht von Ärzte ohne Grenzen.

Und zwar nicht nur in Ländern des globalen Südens. Auch in der westlichen, der „entwickelteren“ Welt, schränkt die nationale Auslegung der Gesetze humanitäre Hilfe ein. Hätte Bachmann beispielsweise die südkoreanische Staatsbürgerschaft, müsste er laut nationalem Anti-Terror-Gesetz nach der Rückkehr aus Nigeria mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ähnlich ist die Auslegung in zahlreichen EU-Ländern – trotz einer 2017 verabschiedeten EU-Richtlinie, die vorsieht, dass humanitäre Hilfe nach dem Völkerrecht von der Strafverfolgung ausgenommen ist.