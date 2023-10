Ein Europagipfel, bei dem ein paar wichtige Akteure für den Frieden fehlen

Es sollte wieder einmal ein klares Signal an Präsident Wladimir Putin sein, dass Russland zumindest von Europa aus gesehen ziemlich isoliert da steht. Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Länder haben sich am Donnerstag in Granada zum mittlerweile bereits dritten Gipfeltreffen der neuen „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ eingefunden.

Erfunden hat dieses Format Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Es ist eine Art Angebot an all jene Länder, die der EU beitreten oder zumindest eng mit ihr kooperierten wollen – ohne auch wirklich dabei zu sein.

Und so traf in Granada gestern Europas gesamte höchste Politspitze ein, doch einer der wichtigsten Eingeladenen tauchte nicht auf: Ausgerechnet Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew kam nicht, von den von der EU vermittelten Friedensgesprächen zu Bergkarabach wollte er nichts hören.

Die Stimmung sei „anti-aserbaidschanisch“, ließ er wissen – und stellte eine hilflos wirkende EU damit vor vollendete Tatsachen: Fast alle 120.000 Armenier sind mittlerweile aus der Enklave Bergkarabach geflohen – Aserbaidschan wird sie nicht zurückholen.

Gipfelgast war hingegen Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij. Er komme mit ‚„substanziellen Vorschlägen für die neue Sicherheitsarchitektur in Europa“, schrieb er unmittelbar vor seiner Ankunft auf der Plattform X.