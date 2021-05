Bundeskanzler Sebastian Kurz will am Wochenende bei dem EU-Treffen in Portugal auch den Grünen Pass ansprechen, der Geimpften, Getesteten und Genesenen ab Mitte Juni das Reisen wieder erleichtern soll. Und Edtstadler machte auf ihrer dreitägigen Westbalkan-Tour klar, dass für sie diese Region ein Teil der Planung sein müsse: „Wir dürfen den Westbalkan beim Grünen Pass nicht vergessen.“ In Österreich bestünden vor allem wirtschaftliche und persönliche Verbindungen, da sei sicheres Reisen entscheidend. Ein Indiz: Die Austrian Airlines meldeten zuletzt starke Nachfrage nach Südosteuropa-Flügen. „Für jeden Staat in Europa sind andere Drittstaaten wichtig – für uns ist es der Westbalkan“, sagt Edtstadler.

Die EU-Erweiterungsländer auf dem Westbalkan sollten sich bei den Zertifikaten und den technischen Gegebenheiten an den EU-Staaten orientieren, damit deren Bürger sicher nach Österreich reisen könnten. "Aber auch umgekehrt: Es steht die Sommersaison vor der Tür. So sehr es auch Spaß macht, in Österreich Urlaub zu machen, kann ich verstehen, wenn man im Sommer das Meer sehen will. Da liegt der Westbalkan sehr nahe", so die Europaministerin.

Die Nähe äußert sich auch in der Fürsprache der Ministerin für den EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten, insbesondere Albanien und Nordmazedonien. „Es ist notwendig, darüber zu sprechen. Auch in einer Zeit, in der die Gesundheit im Vordergrund steht“, sagt Edtstadler.