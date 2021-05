Ein EU-Sozial-Gipfel mit Distanz in Portugal

Aber Distanz wahren Kurz und sein mitreisender Arbeitsminister Martin Kocher auch bei der Sozialpolitik der EU. So schickte Kocher mit Amtskollegen aus acht weiteren EU-Staaten den Gastgebern in Portugal einen Brief voraus: „Nationale Zuständigkeiten“ im Bereich der Sozialgesetze müssten gewahrt bleiben. Die sozialistische Regierung in Portugal und die EU-Kommission dürften die Botschaft wohl verstanden haben: Finger weg! Beim gesamten Sozialbereich wollen Österreich und rund zehn andere EU-Staaten der EU nicht mehr Kompetenzen zugestehen.

Besonders gegen die geplante EU-Richtlinie für einen angemessenen Mindestlohn läuft die österreichische Regierung Sturm. Zwar verspricht EU-Sozialkommissar Schmit: Wo es gut funktionierende kollektivvertragliche Systeme wie in Österreich gebe, werde das System nicht verändert. Doch der türkise Teil der Regierung in Wien beharrt: Brüssel solle in diesem Fall eine Empfehlung aussprechen – und keine europaweit bindende Direktive.

Worauf sich beim EU-Gipfel alle Regierungschefs, Kommission und Sozialpartner einigen können, ist ein Aktionsplan: Demnach soll bis 2030 eine EU-weite Beschäftigungsrate von 78 Prozent erreicht werden (in Österreich lag sie 2019 bei 77,8 %). Zudem sollen mindestens 60 Prozent der Erwachsenen ein Berufstraining erhalten. Die Zahl der von Armut bedrohten EU-Bürger soll binnen zehn Jahren um 15 Millionen sinken.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament, reicht das nicht: „Dass nur drei neue Ziele bis 2030 zur Beschäftigung, Weiterbildung und Armutsbekämpfung beschlossen werden sollen, ist beschämend.“