Edtstadler auf Sicherheitskonferenz: „Brauchen das Internet, das wir wollen“

„An einem Tag wurde eines der Mädchen in einen anderen Raum gebracht. Als sie wiederkam, konnte ich es in ihrem Gesicht sehen, dass etwas passiert ist. Erst nach ein paar Stunden hatte sie die Kraft, uns zu sagen: ,Er hat mich belästigt’.“ Es ist nur einer von vielen schrecklichen Momenten ihrer Geiselhaft, über die Aviva Sigal am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz berichtet.

Immer wieder ist Schluchzen im Raum des Literaturhauses zu hören, nur wenige Meter vom Trubel der Konferenz entfernt. Auch Adi Shoham, israelisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin, ist hier, zusammen mit ihrem Schwiegervater Gilad Korngold. Dessen Sohn und Adis Mann Tal ist nach wie vor in den Händen der Hamas; sie kam beim ersten Geisel-Deal frei.