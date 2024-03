Ecuadors jüngste Bürgermeisterin erschossen

"Niemand ist in Ecuador sicher"

Ihre Leiche und die ihres Regierungssprechers Jairo Loor wurden in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Auto an einem Pazifikstrand in der Nähe von San Vicente entdeckt, wie die Polizei mitteilte. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb der ehemalige ecuadorianische Präsident Rafael Correa, der wie García der linken Partei Revolución Ciudadana angehört, auf der Plattform X, vormals Twitter.

Luisa González, die bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr für die Partei angetreten war und in der Stichwahl verloren hatte, schrieb: "Niemand ist in Ecuador sicher."

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Politiker in Ecuador getötet. Elf Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahl im August wurde der Kandidat der Partei Construye, Fernando Villavicencio, in der Hauptstadt Quito erschossen.