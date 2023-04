Dutzende Tote, tausend Verletzte: Warum im Sudan gekämpft wird

Die Armee hat seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Omar al-Bashir 2019 faktisch die Kontrolle über das nordostafrikanische Land mit rund 46 Millionen Einwohnern, arbeitete aber bisher eng mit den RSF zusammen. Spannungsfrei war das Verhältnis beider Lager jedoch nie.

Im Zuge des jüngst erneut verschobenen Übergangs zu einer zivilen Regierung sollten die RSF in die Streitkräfte eingegliedert werden, was letztlich zum Bruch zwischen den Verbündeten und den beiden Militärführern führte. RSF-Anführer Dagalo warf General Burhan vor, sich an die Macht zu klammern.

Es ist wohl die Frage, wer künftig das Oberkommando über die Truppen erhalten würde, die schließlich zu der gewaltsamen Eskalation geführt hat.