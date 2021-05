Macron sichert Sudan milliardenschwere Schuldenerleichterung zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem Sudan zugesichert, die gesamten bilateralen Schulden von rund fünf Milliarden US-Dollar (rund 4,12 Milliarden Euro) zu streichen.

Von Schuldenlast befreien

Ziel sei es, das ostafrikanische Land von der Last der Schulden zu befreien, sagte Macron am Montag zum Abschluss der internationalen Sudan-Hilfskonferenz in Paris. "Wir sind für eine Annullierung von fast fünf Milliarden Dollar."