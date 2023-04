Weiterhin schwere Kämpfe im Sudan

Hintergrund sind Spannungen zwischen Sudans De-Facto-Präsident und Oberbefehlshaber Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, auch Hemedti genannt, dem Anführer der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Die RSF und das Militär haben seit dem Sturz des Diktators Omar al-Baschir 2019 faktisch die Macht im Land. Im Zuge des jüngst erneut verschobenen Übergangs zu einer zivilen Regierung sollten die RSF in die Streitkräfte eingegliedert werden, was zum Bruch zwischen den Verbündeten führte. RSF-Anführer Daglo warf Al-Burhan vor, sich an die Macht zu klammern.

Die Kämpfe brachen unerwartet am Samstagmorgen in der Hauptstadt Khartum aus. Die RSF behaupteten, sudanesische Soldaten seien in ihr Hauptquartier im Süden der Stadt einmarschiert. RSF-Kräfte griffen den Flughafen im Norden der Stadt sowie den Präsidentenpalast an. Die Armee setzte Kampfflugzeuge und Panzer ein. Am Sonntag konzentrierten sich die Kämpfe weiter auf das nahegelegene Hauptquartier der Armee und das Gebäude des staatlichen Rundfunks. Beide Seiten meldeten immer wieder Kampferfolge, die einander widersprachen. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig bestätigt werden.