Dutzende Davidstern-Graffitis auf Gebäuden: Frankreich beschuldigt Russland

Am Morgen des 31. Oktober wurden rund 200 Davidstern-Graffiti an Gebäuden in Paris und weitere in Orten rund um die französische Hauptstadt entdeckt.

Videoaufnahmen zeigten, dass die Schmierereien von einer Frau und einem Mann angebracht wurden. Eine dritte Person fotografierte das Geschehen. Die beiden Sprüher verließen im Anschluss das französische Staatsgebiet.

