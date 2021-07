Trump will bis zu drei Millionen Migranten sofort ausweisen

Er bezog sich auf einen Brief von New York Times-Herausgeber Arthur O. Sulzberger Jr., den das Blatt am Samstag per E-Mail an seine Abonnenten verschickt hatte. Mit der gleichen Versicherung, unparteiisch und fair über den künftigen US-Präsidenten zu berichten, wandte sich Sulzberger am Sonntag auch in der Zeitung an die Leser.

"Die @nytimes hat sich in einem Brief an die Abonnenten für die MISERABLE Berichterstattung über mich entschuldigt", tweetete Trump weiter. "Ich frage, ob sich etwas ändern wird - bezweifel es?", fuhr Trump fort.