Trump gewinnt Urwahl in Michigan haushoch vor Konkurrentin Nikki Haley

Bei der Urwahl in Michigan hat sich der führende republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump haushoch gegen seine einzig verbliebene Konkurrentin Nikki Haley durchgesetzt. Nach Angaben der Partei vom Samstag erhielt er fast 98 Prozent der örtlichen Delegiertenstimmen - 1.575 zu 36.

Bei einem der 13 Treffen in dem US-Staat an den Großen Seen beschlossen die Veranstalter, Zeit zu sparen: Sie baten diejenigen der 185 Teilnehmer aufzustehen, die für die ehemalige Gouverneurin von South Carolina stimmen wollten. Nur einer, Carter Houtman, erhob sich. "Es war ein wenig einsam", sagte der 25-Jährige anschließend der Nachrichtenagentur Reuters.