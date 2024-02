Warum Nikki Haley gegen Trump nicht aufgibt

Saubere Alternative

Genau das fordern Trump-Getreue und der Ex-Präsident nahezu täglich von ihr. Ihr Argument: Ohne die Hilfe von parteiunabhängigen oder demokratischen Wählern, die Haley bisher stark unterstützten, wäre die Tochter indischer Einwanderer völlig deklassiert worden. Trumps Lager geht davon aus, dass der 77-Jährige bis spätestens 19. März die erforderlichen 1215 Delegierten für den Nominierungsparteitag im Juli beisammen hat. Dabei spielen die 880 zu vergebende Stimmen am „Super Tuesday“ eine entscheidende Rolle; am 5. März wählen 15 Bundesstaaten und ein US-Territorium zeitgleich. In keinem einzigen dieser Bundesstaaten verheißen Umfragen Haley einen Sieg.

Haleys Strategie zielt auf den Sommer. Sollte Trump bis dahin in einem der vier Strafprozesse verurteilt werden (das erste Verfahren wegen Schweigegeld-Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels beginnt im März), könnte sich Haley auf dem Parteitag in Milwaukee der Grand Old Party als saubere Alternative anbieten. Laut Umfragen könnte ein strafrechtlich verurteilter Trump selbst bei seiner eigenen Klientel gegen Joe Biden durchfallen. Bisher sieht eine große Mehrheit der konservativen Wähler über Trumps Fehltritte, Skandal-Äußerungen und juristische Verwicklungen komplett hinweg.