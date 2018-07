Donald Trump in Europa: Die Abrissbirne

Vor allem Angela Merkel und Theresa May bekamen in den vergangenen Tagen ihr Fett ab. Die Regierung in Berlin sei aufgrund der Gaslieferungen von Russland „kontrolliert“. Deutschland und andere europäischen Länder wollen zwar für die NATO nicht genug zahlen, lassen sich von den USA unterstützen und zahlen gleichzeitig Milliarden in die russische Staatskassa, meinte Trump. Bei Theresa May wurde er noch persönlicher. Sie habe in Sachen Brexit schlecht verhandelt, aber besser konnte sie es offenbar nicht, so der US-Präsident: „Das ist in Ordnung, sie sollte verhandeln, wie sie es am besten kann.“

Donald Trump bewegt sich auf seinem Europa-Ausflug wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. Hier eine Schimpftirade, dann der Rückzug, dann eine Rüge, dann wieder eine Beleidigung. Sei es in Interviews, wie das am Donnerstag in der Sun veröffentlichte Gespräch, auf Twitter oder bei Reden vor seinen europäischen Kollegen.