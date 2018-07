NATO-Gipfel: Trump donnert, Merkel kontert

Ganz besonders fühlt sich der Herr des Weißen Hauses von Deutschland über den Tisch gezogen. Und er vermischt dabei alles: den deutschen Handelsüberschuss, seine Obsession gegen deutsche Autos, Deutschlands Energiepolitik und die zu niedrigen Verteidigungsausgaben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, stets um Ausgleich zwischen Trump und seinen Kontrahenten bemüht, wehrte gleich ab: Über Gaspipelines werde am NATO-Gipfel nicht diskutiert.

Doch der Schock über Trumps Eröffnungsangriff währte nicht lange. So rüde der US-Präsident auch wettert – die realen Vorhaben des westlichen Verteidigungsbündnisses bleiben unberührt. Alle bisherigen Pläne werden fortgeführt, von der Verstärkung der bestehenden NATO-Streitkräfte über die Erhöhung der Einsatzbereitschaft bis zu einem neuen Ausbildungseinsatz im Irak. Auch Drohungen des Weißen Hauses, Teile der 35.000 Mann starken US-Truppen könnten aus Deutschland abgezogen werden, erwiesen sich als vollkommen haltlos. Das US-Verteidigungsministerium wies alle derartigen Spekulationen zurück.

Anders als im Handelsstreit, den Donald Trump bereits zu einem Handelskrieg steigerte, gleicht das Wettern des US-Präsidenten in der NATO also eher einem Theaterdonner. Dies mag aber nur einer der Gründe sein, warum ihm aus Deutschland nun mehr Widerstand entgegenkommt. Dort wächst der Widerstand in der Bevölkerung, die Verteidigungsausgaben so hoch zu treiben.

Erreichte Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel seines BIPs, käme es auf rund 85 Milliarden Euro Militärausgaben. Eine Summe, die laut jüngsten Umfragen 60 Prozent der Deutschen glattweg als viel zu hoch ablehnt. „Damit wären wir in zehn Jahren die militärische Führungsmacht in Europa“, schreibt der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) in einem Tweet, „wollen wir das wirklich?“