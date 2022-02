Diskret, neutral, royal: Seit 70 Jahren ist Elizabeth Queen

Auch mit Tony Blair von der Labour Partei soll die Queen ihre Probleme gehabt haben. Er selbst enthüllte, er habe den zu protokoll-treuen Umgang des Palasts mit dem Tod Prinzessin Dianas "vielleicht weniger feinfühlig als ich es hätte tun sollen" kritisiert. Und Berichten zufolge soll die Regentin über Blairs Gattin Cherie gewitzelt haben, weil sie den Hofknicks verweigerte.

Auch Boris Johnson ist ihr schon mehrmals negativ aufgefallen. So als er 2019 im Brexit-Machtkampf das Parlament in den Zwangsurlaub schicken wollte, was laut Höchstgericht rechtswidrig. war. Auch dafür, dass Regierungsmitarbeiter am Abend vor dem Begräbnis von Prinz Philip zwei Partys mit Tanz und Alkohol feierten, musste sich Johnson entschuldigen.

Churchill war zwar gegen Elizabeths Krönung im TV, gilt aber als einer ihrer politischen Lieblinge. So schrieb sie in einem Brief nach seinem Abgang: "Es wäre sinnlos, zu behaupten, dass einer seiner Nachfolger jemals den Platz meines ersten Premiers einnehmen könnte, dem mein Mann und ich so viel verdanken und für dessen weise Führung in den ersten Jahren meiner Regentschaft ich immer zutiefst dankbar sein werde."