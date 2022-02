Britisches Königshaus: Stürmische Zeiten für künftige Herrscher

Doch in jüngeren Altersgruppen bröckelt die Beliebtheit des Königshauses: Nur noch gut ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen spricht sich für die Monarchie aus.

Seit das Foto der einsamen Monarchin bei der Beerdigung von Prinz Philip um die Welt ging, wissen auch Menschen in den entferntesten Winkeln des Commonwealth, dass eine Ära zu Ende gehen wird. Ob dann Thronfolger Charles in der Lage sein wird, das ehemalige Empire als formelles Staatsoberhaupt von Kanada bis Australien zusammenzuhalten, steht in den Sternen.

In 15 Staaten Oberhaupt

Aber genau das liegt im Interesse der meisten Briten. Als sich im Herbst der kleine Karibikstaat Barbados von der Krone lossagte, musste der Prinz of Wales als Ehrengast in Bridgetown freundliche Miene dazu machen.

Derzeit ist die Queen noch Staatsoberhaupt in 15 Ländern.

Der Zusammenbruch des Empires und die Einwanderung von Millionen Menschen aus den ehemaligen Kolonien haben Spuren hinterlassen. Die britische Gesellschaft ist heute diverser als zur Thronbesteigung Elizabeths.

Dieser soziale Wandel hat Folgen: So goutierten nicht alle Briten, dass die BBC zum Tode von Prinz Philip das Finale der beliebten Reality Show "Master Chef" ausfallen ließ. In dieser Sendung bemühten sich junge Köche um den Aufstieg in die Spitzengastronomie. Mehr als 100.000 Zuschauer beschwerten sich über die exzessive Berichterstattung zu Philips Tod mit 99 Jahren.