Die treuesten Trump-Fans: „Ich will mehr davon“

Während der Flieger des Präsidenten auf die Rollbahn zusteuert, wo ihn 5.000 Menschen in kühler Herbst-Luft zu einer von vier Kundgebungen erwarten, die der Präsident im heftigst umworbenen Pennsylvania abreißt, kommt einem kurz John Updike in den Sinn. Der große Schriftsteller wurde 1932 in Reading geboren. Er nannte seine Heimat einmal die „Stadt der Blumentöpfe“. Für Joe Biden scheint es hier nicht viele zu gewinnen zu geben.

Die Wähler in Reading haben Trump 2016 mit zehn Prozentpunkten Vorsprung vor Hillary Clinton ausgestattet. „Das wird so bleiben“, sagt Grant Miller. Auch wenn die Umfragen für ganz Pennsylvania Herausforderer Biden im Mittelwert just 3,7 Prozentpunkte vorn sehen; nahe an der Irrtumsmarge.

Kathryn Harbus, 60 Jahre alt, zwei erwachsene Kinder, christlich: Die geschiedene Mutter war „erst überhaupt“ nicht für den New Yorker Populisten zu gewinnen, vor vier Jahren hat sie ihn dann aber doch mit Ach und Krach gewählt. Schon, um Hillary Clinton zu verhindern, die sie „korrupt“ und „arrogant“ nennt. „Jetzt muss ich sagen: Trumps Taten haben mich zum absoluten Fan gemacht. Ich hatte wirtschaftlich die besten dreieinhalb Jahre in meinem ganzen Leben. Ich will mehr davon.“