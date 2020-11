US-Wahl: "Bürgerkriegs-Zustände sind nicht ausgeschlossen“

Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Drei von vier US-Wählern, hat eine aktuelle Umfrage von USA Today ergeben, fürchten bei einem Wahlgewinn Joe Bidens Ausschreitungen nach dem Urnengang am Dienstag. 75 Prozent also, die glauben, dass ein friedlicher Übergang von einem Präsidenten Trump auf seinen Nachfolger unmöglich ist.

Kann das sein?

"Ein Riesenbetrug"

Ja, das kann es. Die Stimmung ist in den USA so aufgeheizt wie seit Langem nicht mehr, bestätigt Erik Meyer, Politologe am Center for Advanced Internet Studies in Bochum: „Ich will das nicht an die Wand malen. Aber ein Szenario mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen halte ich nicht für völlig aus der Luft gegriffen“, sagt er im KURIER-Interview.