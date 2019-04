Die Neue IRA und die tiefen Gräben in Nordirland

Es ist eine jener halbherzigen Entschuldigungen, die jeden Konflikt nur noch weiter anheizen. In einem Bekennerschreiben, ganz in der bewährten Tradition der historischen Terrorgruppe IRA, erklärte sich die "Neue IRA" für den Tod der Journalistin Lyra McKee am vergangenen Donnerstag verantwortlich. Wie einst die IRA bot die paramilitärische Guerilla ihre "vollständigen und aufrichtigen" Entschuldigungen für die Tat an, um quasi im gleichen Atemzug eine Kampfansage zu formulieren. Die Reporterin sei erschossen worden, weil sie neben "feindlichen Truppen der britischen Krone", gestanden sei, die "schwer bewaffnet einen Vorstoß auf Creggan" unternommen hätten.

Bewaffnete Gruppen

Die Tatsachen hinter solchen pseudomilitärischen Frontberichten sind weit nüchterner. Nordirlands Polizei hatte in der Woche vor Ostern Hinweise auf möglicherweise bevorstehende Terroranschläge katholischer Untergrundorganisationen erhalten. Ostern ist in Nordirland alljährlich ein heikles Datum für die Sicherheitskräfte. Schließlich war 1998 am Karfreitag das Friedensabkommen für Nordirland unterzeichnet worden. Jenes Abkommen, das der britischen Provinz nach 30 Jahren Bürgerkrieg zwischen pro-irischen Nationalisten und pro-britischen Unionisten Frieden gebracht hatte. Ein Frieden, gegen den sich bis heute radikale Gruppen auf beiden Seiten stellen. Und diese Gruppen sind bewaffnet und bereit, Terror zu verbreiten, sobald sich eine Chance bietet. Die Polizei führte also am Donnerstag eine Razzia in der Creggan-Siedlung durch, ein ärmliches katholisches Arbeiterviertel und eine Hochburg radikaler katholischer Gruppierungen. Deren Vertreter empfingen die Polizei am Donnerstag nicht nur mit einem Hagel von Molotow-Cocktails, sondern offensichtlich auch mit gezückter Waffe. Es kam zu Schusswechseln, und dabei wurde die junge Reporterin, die sich seit Jahren mit dem Nordirland-Konflikt beschäftigt hatte, tödlich getroffen.