Nordirland: Tödlicher Gruß vom Bürgerkrieg

Ein Datum, das in Nordirland nicht nur religiöse Bedeutung hat. Am Karfreitag wurde 1998 das Friedensabkommen für Nordirland abgeschlossen. Jenes Abkommen, das 30 Jahre Bürgerkrieg in der britischen Provinz beendete. Bis heute gibt es radikale Gruppen auf beiden Seiten, die diesen Frieden nicht akzeptieren wollen. In Derry haben sie sich festgesetzt. Die Stadt ist streng in katholische, also pro-irische, und protestantische, also pro-britische Viertel geteilt. Wie einst im Bürgerkrieg, in dem Derry einer der Hauptschauplätze war.

Bewaffnete Kämpfer

Am Donnerstag schien es, als wäre dieser Bürgerkrieg wieder aufgeflammt. Die Polizei wurde mit Molotowcocktails in der Siedlung empfangen. Bald brannten die Autos am Straßenrand. Im Getümmel tauchten auch bewaffnete Kämpfer auf: Mitglieder einer katholischen Untergrundorganisation, die sich „Neue IRA“ nennt. Es sind selbst ernannte Nachfolger der IRA, also jener katholischen Terrorgruppe, die im Bürgerkrieg gegen die Polizei und die britische Armee kämpfte. Die Schüsse, die sie abfeuerten, galten eigentlich der Polizei, mehrere Kugeln aber trafen eine Reporterin: Lyra McKee, 29, Aufdecker-Reporterin aus Derry, und eine der einflussreichsten jungen Journalisten des Landes. Lyra hatte sich in vielen Berichten mit dem Bürgerkrieg und seinen Folgen bis in die Gegenwart beschäftigt.