Die großen Stolpersteine des Gaza-Abkommens

Hamas erstarkt

Schon jetzt gelingt es der neuen Hamas-Führung mit neuen Bewaffneten ihre Reihen wieder zu stärken. Der Hunger und die Sorgen um ihre Familien treibt junge Männer in die Arme der Hamas. Doch die wirkliche Kraft der Hamas liegt in ihrem ungebrochenen Einfluss auf die Verwaltung des Streifens. Ihre Vertreter sitzen in den Rathäusern, den Sozialbehörden, in den Krankenhäusern und Schulen. Amtsträger, ohne die auch in den verbliebenen Ruinen Gazas nichts laufen kann. So könnte die PA zwar mit internationaler Hilfe eine neue Regierung bilden. Was aber die bestehenden Verwaltungsstrukturen nicht überflüssig machen wird. Im Hintergrund – aber deutlich spürbar – wird die Hamas weiter Einfluss ausüben.