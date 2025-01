Trump droht Hamas: "Hölle wird losbrechen"

"Das bedeutet, die Israelis in die Lage zu versetzen, die letzten Bataillone der Hamas und ihre Führungsriege auszuschalten", sagte Vance. "Es bedeutet sehr aggressive Sanktionen und finanzielle Strafen für all jene, die Terrororganisationen im Nahen Osten unterstützen. Es bedeutet, die Aufgabe amerikanischer Führung auch wirklich zu erledigen" - eben so, wie Trump das in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 getan habe.

"Ich will sie über das Rollfeld gehen sehen"

Trump hatte vergangene Woche bekräftigt, im Nahen Osten werde "die Hölle losbrechen", wenn die Geiseln nicht bis zu seiner Vereidigung zurück bei ihren Familien sein sollten, "und das wird nicht gut für die Hamas sein, und es wird - offen gesagt - für niemanden gut sein".