Israel nutzt das Chaos in Syrien, um militärisch Fakten zu schaffen

So bombardierte Israel noch in der Nacht zum Montag erneut sogenanntes „Militärpotenzial“, das nicht in die Hände der Rebellen geraten soll. Auch nach diesen Angriffen wurden keine Todesopfer gemeldet. Trotzdem werden sie auch in den mit Israel verbündeten Nachbarstaaten mit wachsender Verärgerung wahrgenommen.

Israels Regierung steht vor einem Dilemma. Eine stabile Zentralregierung in Damaskus ohne schlagkräftige Armee hätte auch für Israel Vorteile. Man rechnet aber offensichtlich erst einmal mit neuen Kämpfen zwischen den rivalisierenden Rebellen. Mit neuer Feindschaft anstelle der Alten.