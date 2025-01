Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe: Was jetzt passieren soll

Knapp vor der Inauguration Donald Trumps am kommenden Montag gab dieser nun am Mittwoch bekannt, dass eine Einigung zu den "Geiseln in Nahost" erzielt wurde. "Sie werden bald freigelassen werden", teilte Trump mit. Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas haben nach Angaben des Mediums Axios am Mittwoch eine Vereinbarung im Gaza-Konflikt erzielt. Axios berief sich auf US-Kreise.