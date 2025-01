Endlich ein möglicher Hoffnungsschimmer: Waffenstillstand in Gaza

In einen Krieg, von dem immer klar war, dass er den Palästinensern nichts als Tod und Zerstörung bringen würde. Denn in der Kalkulation, dass sich die gesamte arabische Welt in einen gemeinsamen Kampf gegen Israel stürzen würde, hatten sich die Terroristen von Anfang an getäuscht.

Jetzt endlich könnten der Krieg, das Töten, das Quälen der israelischen Geiseln, die Todesangst der Palästinenser vor israelischen Bomben zu Ende sein. Alles deutete gestern darauf hin, dass sich Israel und die Hamas auf ein Abkommen für einen Waffenstillstand einigen würden.