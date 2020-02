Die Germanisierung der österreichischen Universitäten

Österreich, nichts als ein regionaler Wurmfortsatz Deutschlands? Nicht alle sehen das so drastisch. „Man soll von der Nationalität der Professoren nicht unbedingt auf deren Interessensgebiete schließen. Wenn man mehr österreichische Geschichte verankern möchte, muss man die Stellen entsprechend ausschreiben. Unterbesetzt ist dieses Gebiet nicht, ich lehre und forsche darin ebenfalls mit Freude und auf der Basis diverser Sprachen. Außerdem belegen viele österreichische Kollegen Themengebiete wie europäische und globale Geschichte – das ist doch nicht schlecht“, kontert der deutsche Historiker Philipp Ther, Professor für Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien und Wittgenstein-Preisträger 2019.

Die Germanistin Daniela Strigl sieht das kritischer: „Es gibt Fächer, in denen eine spezifisch österreichische akademische Sozialisation keine Rolle spielt, wie Mathematik oder Medizin, und andere, in denen diese Kompetenz verloren zu gehen droht, weil Professuren nicht mehr mit dem entsprechenden Profil ausgeschrieben werden, zum Beispiel in Geschichte oder Germanistik. Deutsche Studenten wollen aber zum Beispiel in Wien etwas von österreichischer Literatur und Geschichte erfahren, das sie so in Hamburg oder Freiburg nicht erfahren können. Die österreichischen Universitäten geben in diesen Fächern leichtfertig quasi ein Alleinstellungsmerkmal auf.“