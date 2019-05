ÖH-Wahl: Wo’s Studierende drückt

Finanzielle Unterstützung vom Staat erhält Amina nur in Form der Familienbeihilfe. Die ist die am häufigsten von Studierenden bezogene finanzielle Unterstützung: 43,3 Prozent aller Studierenden in Österreich beziehen sie selbst und nicht über die Eltern. Die Voraussetzungen dafür sind, dass zumindest ein Elternteil seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat und das Kind aktiv einer Ausbildung nachgeht. Dazu zählt auch ein Studium. Dem muss, so heißt es, „zielgerichtet“ nachgegangen werden.