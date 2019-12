Nach Besetzung an der TU Wien: Studierende kritisieren Rektorat

Am Dienstagabend haben rund 100 Studierende der Gruppierung "Uns reicht's" nach einer Kundgebung über die Studienbedingungen den Festsaal der Technischen Universität Wien besetzt. Vom Balkon hängten sie ein Banner an die Fassade, teilweise wurden auch Parolen in Richtung Resselpark gerufen. Gegen 22 Uhr ließ das Rektorat den Saal von der Polizei räumen.